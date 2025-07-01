كتب- نشأت علي:

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر التي تسكن بوحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يبلغ نحو مليون و600 ألف أسرة، من بينها 409,276 أسرة تضم مستأجرين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا حتى عام 2017.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإيجار القديم بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأوضح بركات أن الجهاز المركزي يصدر نحو 200 إصدار إحصائي بدوريات متنوعة (شهرية، ربع سنوية، سنوية، وكل عشر سنوات)، مشيرًا إلى أن 4 فقط منها تتضمن بيانات ذات صلة مباشرة بملف الإيجار القديم.

وأكد رئيس الجهاز أن تصنيف الأسر تم بناءً على بيانات عام 2017، حيث يُعتبر المستأجرون فوق سن الـ60 هم المستأجرين الأصليين، بينما من هم دون هذا العمر يُعدّون امتدادًا تعاقديًا (الجيل الأول).

الجدل النيابي حول دقة البيانات

وخلال الجلسة، وجه المستشار حنفي جبالي عددًا من الأسئلة للحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، حول مدى تنسيق الحكومة مع الكتل البرلمانية، وسُبل إطلاعهم على البيانات الإحصائية المرتبطة بالقانون.

ورد الوزير فوزي بأنه تم عقد اجتماع، مساء أمس، ضم عددًا من النواب وممثلي الحكومة، حيث تم عرض ملخص البيانات المتاحة ومناقشة نتائجها.

في المقابل، انتقد النائب ضياء الدين داود طريقة الإخطار، مؤكدًا أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع في تمام العاشرة صباحًا، بينما بدأ الاجتماع الساعة 10:45، أي قبل بدء الجلسة العامة بـ15 دقيقة فقط، مما لم يتيح للنواب الاطلاع الكافي على تفاصيل البيانات الإحصائية الدقيقة.