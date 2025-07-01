كتب- محمد نصار:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، عن نجاتها وفريق عمل البرنامج من حادث تصادم كاد يودي بحياتهم، أثناء توجههم لتغطية حادث وفاة 18 فتاة وسائق على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وأوضحت ريهام سعيد، في فيديو، أن الحادث وقع أثناء توجه الفريق إلى موقع الحادث لتغطية تفاصيل مصرع الفتيات العاملات، حيث تفاجأوا بسيارة نقل تسير عكس الاتجاه على الطريق الإقليمي، ما كاد يتسبب في اصطدام مباشر.

وقالت: "نجونا من الموت.. كنا رايحين نغطي حادث فتيات لقمة العيش، وفجأة عربية نقل دخلت علينا بالعكس، لو الحادث كان حصل كنا هنموت، ربنا ستر، اللي حصل قدامنا كان نفس اللي حصل للبنات".

وأضافت أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في الطريق ذاته، بل في تهور بعض السائقين، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة والإقليمية حفاظًا على أرواح المواطنين.

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