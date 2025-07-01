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مجلس النواب يوافق على تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ

01:32 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وبدأ صباح اليوم، مجلس النواب، في مناقشة مواد مشروع القانون.

وشدد رئيس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن.


وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.

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مجلس النواب يوافق على تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ
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