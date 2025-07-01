تنمية المشروعات يضخ 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع شركة تساهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على عقد بقيمة 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وقعت مع منير نخلة رئيس مجلس إدارة الشركة على عقد التمويل بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وقال رحمي إن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

وأوضح أن العقد الجديد مع شركة تساهيل يهدف إلى تمويل مشروعات جديدة متناهية الصغر وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعمل على زيادة الإنتاج ويسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاقد الجديد من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر حيث يصل حجم تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

وأضاف رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الجهاز خلال العام الجاري للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لدورها المؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتعظيم مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتشجيع المشروعات الإنتاجية والزراعية.

وقال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل إن هذا التعاقد الجديد يسهم في تحسين جودة حياة الأسر المصرية من خلال خلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات مما يعزز التمكين الاقتصادي."

وقالت نيفين بدر الدين العقد الأول الموقع مع الشركة في 2017 نتج عنه تمويل نحو 2257 مشروع متناهي الصغر بحوالي 28 مليون جنيه، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة و أن العقد الثاني الموقع مع الشركة في عام 2022 نتج عنه تمويل نحو 37.459 مشروع متناهي الصغر بحوالي 307 مليون جنيه واستحوذت المرأة على 50% من عدد المشروعات الممولة.