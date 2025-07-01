مجلس النواب يوقف مناقشة قانون الإيجار القديم لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

أوقف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤقتا، لمناقشة مشروع تعديل قانون المهن الطبية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واصفًا إياه بأنه "أكثر الوزراء تعاونًا مع المجلس".

وأوضح جبالي أنه نظرًا لارتباط الوزير باجتماع مهم، فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد جبالي أن مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ستستأنف عقب النظر في مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية.

يشار إلى أن النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، تسبب في إثارة حفيظة المعارضة، بقوله: "الدولة لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بقانون الإيجار القديم، شقق في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار زي ما عملت في العشوائيات".

وأمام اعتراض بعض النواب، وبينهم النائب ضياء الدين داوود، تدخل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه".