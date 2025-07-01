"جبران": قانون العمل الجديد يوفر الأمان الوظيفي للعاملين

كتب- محمد نصار:

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديد، وذلك تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في أحد فنادق القاهرة.

وأوضح الوزير، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة للتعريف بالقانون الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، وعقب عملية تشاور مجتمعي جادة وشاملة شاركت فيها كل الأطراف المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وأكد "جبران"، أن إصدار هذا القانون يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن عادل في علاقات العمل، ويوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعاملين، ويخلق بيئة عمل محفزة لجذب الاستثمارات، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية ومواكبة أنماط العمل المستجدة.

وأضاف أن القانون يعزز من توفير كوادر مدربة وماهرة، ويدعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تقديم الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقد شهدت الورشة تقديم عرض وشرح تفصيلي لمواد القانون من قبل إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أعقبها مناقشات تفاعلية مع الحضور حول أبرز البنود والتعديلات، ومدى تأثيرها الإيجابي المتوقع على سوق العمل المصري.

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