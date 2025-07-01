إحباط محاولة ختان 8 فتيات في أسيوط وسوهاج

كتب - أحمد جمعة:



أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، عن إحباط محاولة ختان لـ7 فتيات بمحافظة أسيوط، وحالة أخرى بسوهاج، بالتعاون مع النيابة العامة.



وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قد أحبط محاولات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث – والمعروف بـ"الختان" – لـ7 فتيات بمحافظة أسيوط، حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل من مُبلغ طلب سرية بياناته، يفيد باعتزام أهلية الفتيات، وهن بنات عمومة مقيمات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتتراوح أعمارهن بين (10 - 12) عامًا، إجراء عملية ختان لهن. كما تم تلقي بلاغ آخر من محافظة سوهاج يفيد بعزم أهلية طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إجراء عملية ختان لها.



وأشارت "السنباطي" إلى أنه فور تلقي الشكاوى على خط نجدة الطفل (16000)، تم إحالة الوقائع إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد باشرت النيابات المختصة تحقيقاتها في الوقائع التي أُحيلت إليها، وتم ضبط الأهالي قبل تنفيذ هذه الجريمة، وأخذت النيابة العامة التعهدات اللازمة بحسن رعاية الأطفال، وعدم تعريضهن للخطر، وعدم إتمام هذه الجريمة.



وأكدت "السنباطي" أن المجلس يتصدى لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية بكل حزم وحسم، وأنه لا تهاون أبدًا في انتهاك حقوق الفتيات الأبرياء، وأن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أخذت على عاتقها منذ تأسيسها التوعية بالأضرار الجسدية والنفسية لهذه الجريمة، ونشر الوعي بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مستنكرة استمرار بعض الأهالي في الإضرار بالفتيات وتعريضهن للعديد من المخاطر.



وتوجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ممثلة في "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام، لجهودهم الحثيثة في حماية الأطفال المعرضين للخطر ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وقالت "السنباطي" إنه، طبقًا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات وصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فقد تم تشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، لتصل إلى 15 و20 عامًا، فضلًا عن معاقبة كل من روّج أو دعا أو شجع لهذه الجريمة، كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.

ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها للنيابة العامة على الجهد المبذول والتدخل السريع في إنقاذ الفتيات من هذه الجريمة، مؤكدة أن اللجنة الوطنية عازمة كل العزم على القضاء على هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الفتيات والسيدات، وستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز حملات التوعية وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في هذه الجريمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الفتيات والنساء في العيش بكرامة وصحة، حتى يتم القضاء النهائي عليها وضمان مستقبل آمن وكريم للفتيات.

وتناشد اللجنة المواطنين سرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم والمحرضين عليها لتحقيق الوقاية منها قبل وقوعها، عبر:

خط نجدة الطفل على الرقم الساخن (16000)

تطبيق "واتس آب" على الرقم: 01102121600

الخط المختصر لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على الرقم 15115

أو عبر "واتس آب" على الرقم: 01007525600

أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس القومي للمرأة على "فيسبوك".