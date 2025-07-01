رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد مناقشات استمرت نحو 5 ساعات، إغلاق باب المناقشات من حيث المبدأ على أن يواصل اليوم.

وشدد رئيس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن

وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.

ووضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج خلال الجلسة العامة أمس، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.