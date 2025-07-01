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برابط التقديم.. وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة

10:51 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025

محمد جبران، وزير العمل

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القاهر- أ ش أ:

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات بمحافظة مطروح، وتتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.

وأوضح الوزير- في بيان، اليوم- أن فرص العمل تشمل: 771 وظيفة حداد مسلح، 513 وظيفة نجار مسلح، و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"، و111 وظيفة فورمجي، مشيرا إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا

من جانبها، قالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن المزايا المقدمة تتضمن راتبا شهريا يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، بالإضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن التقديم من اليوم ولمدة أسبوعين.

هذا المحتوى من

Asha

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وزير العمل محمد جبران مشروع محطة الضبعة
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