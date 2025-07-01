تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

السجيني يشكك في جاهزية الحكومة لتقديم بيانات المستأجرين الأصليين غدًا

أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه في قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة حول "المستأجرين الأصليين" في الموعد المحدد غدًا الثلاثاء.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطلب هذه البيانات اليوم فقط، بل كان قد طالب بها مرارًا منذ بدء عمل اللجان النوعية، حيث طالب بدراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لقانون الإيجار القديم.

لميس الحديدي: هل إحصاءات الإيجار القديم متوفرة لدى الحكومة؟

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البرلمان عاش اليوم واحدة من أبرز جلساته خلال الدورة الحالية، مركزة على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة أول مرة في أبريل الماضي وسط انتقادات واسعة.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إن "الجلسة العامة اليوم كانت متوقعة للمصادقة على المشروع من حيث المبدأ، لكن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي طلب إحصاءات دقيقة عن المستأجرين الأصليين وبيانات الأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي".

أديب: لا أملك أي ضغينة شخصية تجاه الوزير.. التأخر في معالجة الخلل يستدعي المسائلة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن أعمال صيانة وإصلاح الطريق الإقليمي جارية حاليًا، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة في تصادم مروع، داعيًا إلى ضرورة المحاسبة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء اليوم، إن "ما يظهر على أرض الواقع يشير إلى وجود مشكلة في الطريق، ولم نكن نهدف لتشويه اسم أحد، لكن القول بأن التأخر في التدخل أفضل من عدمه غير مقبول ويثير تساؤلات".

تشريعية النواب: غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.

عبد المنعم سعيد: احتمالية شن أمريكا ضربة جديدة لإيران قائمة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن احتمالية شن الولايات المتحدة ضربة جديدة لإيران موجودة، لكنها لن تكون قريبة الوقت، حيث تهدف إلى كسب تأييد الرأي العام الأوروبي، مما يتطلب فترة إضافية للتحضير.

وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المُعروض على قناة "القاهرة والناس"، إن "إيران تؤكد استمرار برنامجها النووي واستعدادها لاستئنافه، وهو موقف يُعد تحديًا يدفع أطرافًا مثل إسرائيل وأمريكا للاعتراف بالقدرات النووية الإيرانية كواقع ملموس".

أحمد موسى: موقف الحكومة اليوم في البرلمان كان دون المستوى المتوقع

علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل إغلاق المناقشة الأولية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، مؤكدًا أن الجلسات سيعاد عقدها لاحقًا لتحقيق توافق تشريعي عادل.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن موقف الحكومة اليوم في البرلمان كان دون مستوى المتوقع، حيث حضرت دون استعدادهات كافية لمناقشة قانون بهذه الأهمية، مشيرًا إلى أن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة أثار استياء النواب.