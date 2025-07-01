قواعد جديدة للوكيل الملاحي في رحلات العمرة 1447هـ -(تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، ومنها القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي

يستعرض "مصراوي"، القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي، كما يلي:

يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي وكيل ملاحي، ويجب على الوكيل الملاحي تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف في حينه، وكذا إقرار وتعهد منه يتضمن مسؤوليته القانونية أمام الوزارة حال حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.

يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بموانئ السفر والعودة لتنظيم عمليات السفر والعودة وإخطار الوزارة به وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع لجان الوزارة بهذه الموانئ (سفاجا - ضبا).

يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة.

يلتزم الوكيل الملاحي بموافاة الوزارة بجدول تشغيل شهري للعبارات وذلك قبل بداية الجدول بـ ٧ أيام.

يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد للإدارة المختصة بالوزارة يتضمن تحمله المسؤولية القانونية الكاملة خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة)، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من ٦ ساعات عن الموعد المحدد لها، وكذا التزامه بنقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من ٢٤ ساعة، ودون تحمل المعتمر لأي أعباء مالية.

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