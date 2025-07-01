كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم وعلاج الإدمان والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، إن حالتها الصحية كانت مستقرة وممتازة قبل سفرها إلى المغرب للمشاركة في مهرجان "موازين"، مشيراً إلى أنها كانت في غاية السعادة بحضورها هذا الحدث الفني الكبير.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن "شيرين كانت بصحة جيدة للغاية عند مغادرتها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت متحمسة ومبتهجة لمشاركتها في المهرجان، لكن للأسف، صباح يوم الحفل، تعرضت لأزمة صحية مفاجئة تزامنت مع إصابتها بنزلة معوية حادة، وهو ما استدعى تدخل أطباء مغاربة لمتابعة حالتها".

وأوضح الطبيب أن الفريق الطبي نصح شيرين بضرورة الراحة والاعتذار عن الحفل حفاظاً على صحتها، إلا أنها رفضت ذلك، وأصرّت على الصعود إلى المسرح تقديراً لجمهورها وحباً لهم، رغم ما كانت تعانيه من إجهاد شديد.

وأضاف: "بحسب ما نقل لي المايسترو وقائد فرقتها الموسيقية، فإن شيرين قدّمت أداءً مميزاً وغنّت 23 أغنية على الهواء مباشرة (Live) على مدار ساعتين وربع، وتمكنت من إسعاد جمهورها، رغم الانتقادات التي وُجهت لها لاحقاً".

واختتم عبد المقصود حديثه قائلاً: "شيرين هي صوت مصر، وهي فنانة تعشق جمهورها وتضحي من أجله، لذا أقول للجميع: ساندوها، شجعوها، وكونوا دائماً إلى جانبها".

وكان حفل اختتام مهرجان "موازين"، الذي أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد شهد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين انتقادات حادة من بعض الحاضرين للحفل، ورسائل دعم من جمهورها ومحبيها.

وقد فوجئ عدد كبير من الحضور، الذين انتظروا عودة شيرين إلى منصة موازين بعد غياب دام 9 سنوات، اعتماد شيرين على تقنية "البلاي باك" في أدائها أغنية "حبيبي نساي" و"ميدلي" لأغاني آخرى خلال افتتاح الحفل.

لكن شيرين سرعان ما عادت لتغني بصوتها الحي، مقدمة مجموعة من أشهر أغانيها، ما أعاد التفاعل إلى صفوف الجمهور الذي احتشد بأعداد غفيرة في منصة النهضة بالرباط.