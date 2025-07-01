كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، ومنها القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة 2026

يستعرض "مصراوي"، القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة 2026، كما يلي:

يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلي:

• أن يكون مقيداً بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة بالوزارة كموظف أو مدير سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة له في السياحة الدينية لا تقل عن ثلاث سنوات في أي شركة أخرى.

• سبق مرافقته لمجموعة معتمرين أو حجاج بوصفه مشرفاً بشركة أخرى أو مشرفاً مساعداً، وذلك لمرة واحدة على الأقل، أو أن يكون حاصلاً على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن.

• يستثنى من ذلك حال كونه مقيداً بالسجل الإلكتروني بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

• أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.

يجب على المشرف المرافق للمعتمرين الالتزام بالآتي:

• تسجيل وصول مكة المكرمة والمدينة المنورة وتسجيل رقم الهاتف السعودي وذلك على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بنافذة تسجيل الوصول، كما تلتزم الشركة بتقديم ما يفيد عودة مشرف الشركة المعتمد بالرحلة منذ بداية رحلات العمرة.

حسن معاملة المعتمرين، والقيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة لهم ورعايتهم وراحتهم.

• اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال فقد أحد المعتمرين، والإخطار الفوري للجان المتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه لممثلي الوزارة بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب) أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم اليقيني.

• المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين.

• توفير وسيلة العودة المناسبة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

• حال وفاة أحد المعتمرين يتم إخطار الوزارة بأي من الوسائل المتعارف عليها، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

• مساعدة المعتمرين في حجز زيارة الروضة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك بالمملكة العربية السعودية حال توافر الإمكانية للحجز ووفقاً للمواعيد المتاحة على الأنظمة السعودية الخاصة بذلك.

• عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

• رفع صورة جواز سفره بمجرد عودته وبحد أقصى ٧٢ ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة متضمناً صور أختام السفر والعودة، على أن يتم تقديم أصل الجواز إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة حال طلبه.

• تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويستثنى من ذلك حال كون الشركتين السياحيتين أو أكثر بحسب الأحوال مملوكة لمالك واحد شريطة تقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص).

• يجوز تكرار المشرف في أكثر من رحلة عمرة متطابقة في تواريخ السفر المحددة لكل منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سير واحد، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة على أن تعتبر المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي وعلى بعد ٢٥٠ متر من الحرم منطقة واحدة، وبما لا يجاوز عدد ٥٠ معتمر مع تكليف الشركة لأحد مندوبيها بمرافقة المجموعة وإنهاء إجراءات سفرها بالموانئ المصرية، ويجوز للشركة السياحية إضافة مشرف مساعد إلى المشرف الأساسي المرافق للمجموعة المعتمرين لإكسابه الخبرة منه، بعد موافقة الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة بناء على طلب تقدمه الشركة.

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