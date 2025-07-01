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فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 6 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباح اليوم الثلاثاء على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، ومن الجمعة إلى الأحد تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

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