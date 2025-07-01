تعديل مواعيد السفر في هذه الحالة.. قواعد مهمة لتنفيذ رحلات العمرة 2026

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك بعد إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

القواعد العامة لتنفيذ رحلات العمرة

يستعرض "مصراوي"، القواعد العامة لتنفيذ رحلات العمرة، كما يلي:

• يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام ١٤٤٧هـ وذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركات لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو سبق مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

• يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة الالتزام بالقرارات التنفيذية المقررة من الوزارة.

• تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة ١٤٤٧هـ.

• تلتزم الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر خلال مدة الإقامة المسموح بها.

• يجب على الشركات السياحية التأكد من أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة، وبحسب ما يصدر من تعليمات في هذا الشأن.

• تلتزم الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية وكذا وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

• تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

• يتم إصدار تذاكر وسائل السفر (جوي، بري، بحري) من خلال الشركات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة، علماً بأنه قد تم الربط إلكترونياً مع جميع المنافذ، لكون ذلك شرطاً من شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها.

• يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لظرف طارئ - بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرة بعد إخطار الوزارة، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.

• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإعداد دورات تدريبية لمشرفي السياحة الدينية بالشركات السياحية الذين لم يسبق لهم الحصول على تلك الدورات وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

• دون الإخلال بالبند (17) من هذه القواعد تلتزم الشركات بتعيين عدد 5 مشرفين سياحة دينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة الموسم ١٤٤٧هـ كحد أدنى، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد.

• تتحمل الشركات السياحية فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة المسؤولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (١٣) من هذه القواعد والإجراءات.

• يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها أثناء موسم عمرة ١٤٤٧ هـ بأي من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية أو بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه؛

• مهلة قدرها (١٥) يوم لتوفيق أوضاعها حرصا على مصالح المعتمرين، حال طلبها، على أن تتحمل الشركة مسؤولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسؤولية على الوزارة في هذا الشأن.

• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين في هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.

• لا يجوز مراجعة برامج العمرة على البوابة إلا بالتأشيرات الصادرة من الوكيل السعودي المعتمد لدى الوزارة لشركة السياحة (B2B) والصادرة من الحساب الرسمي لشركة السياحة المصرية.

• تلتزم الشركات السياحية بتوفير مشرف أساسي لكل ٥٠ معتمر.

• تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.

• تلتزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تسمح لحامليها بأداء العمرة وفقاً للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ إدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة، مع تعهد المواطن بالمسؤولية الكاملة عن تلك البيانات المدرجة، وكذا الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن يتم رفع تلك البيانات قبل السفر بـ ٤٨ ساعة كحد أدنى، وعلى أن يكون التعهد على النموذج الذي تعده الإدارة المركزية لشركات السياحة.

• عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة إلا بعد عودة رحلة الشركة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية (لكل وسيلة على حدة) سواء (طيران - بحري - بري) وذلك خلال شهري (شعبان - رمضان)، طبقاً لما طبقته المملكة العربية السعودية العام الماضي في أوقات الذروة.

• يجوز للشركات السياحية الإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر (طيران - بحري - بري).

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