كتب - نشأت علي:

أكدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تستعد للانتخابات البرلمانية في حدث يعكس مدى استقرار مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن مصر قادرة على مواصلة ممارسة استحقاقاتها الدستورية رغم ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وتوترات إقليمية.

وأوضحت "صدقي" أن الساحة السياسية تشهد حراكًا مكثفًا لتجهيز المرشحين ووضع البرامج الانتخابية التي تلبي تطلعات المواطنين، مع التركيز على تمثيل كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، وفقًا للاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور.

وأشادت عضو مجلس النواب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة والشباب في التمثيل النيابي، مؤكدة أن المرأة والشباب يعيشون أزهى عصورهم تحت القيادة السياسية ويحظون بدعم مستمر، وأن إجراء العملية الانتخابية في موعدها يعكس استقرار مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الرئيس السيسي يؤكد باستمرار أن الدولة المصرية هي رمانة ميزان المنطقة، وتتمتع بالحكم الرشيد، وقادرة على حماية مقدراتها، وأن أية محاولات للمساس بسيادتها تعتبر خطًا أحمر. وأكدت أن الاستعداد للعملية الانتخابية اليوم يعكس قوة مؤسسات الدولة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأشارت النائبة إلى أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية حققت نجاحات ملموسة في سياستها الخارجية، واستعادت مكانتها ودورها المحوري على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي، ما أعاد شبكة علاقاتها إلى مستوى عالٍ من التوازن والندية والاحترام المتبادل.



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