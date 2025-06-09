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شمال القاهرة للكهرباء تنهي تركيب 6400 عداد في أسبوعين

10:45 م الإثنين 09 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن انتهاء الشركة من تركيب 6400 عداد كهربائي خلال الفترة من 31 مايو حتى 4 يونيو 2025.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الشركة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال تركيب وتغيير العدادات الكهربائية للمشتركين، في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمة وضمان دقة المحاسبة في استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن قطاع "صغار المشتركين" شهد نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تركيب 618 عداد "مرحلي"، و1726 عداد "كودي"، بالإضافة إلى تغيير 3986 عدادًا. أما في قطاع "كبار المشتركين"، فقد تم تركيب 19 عدادًا وتغيير 51 عدادًا.

وأكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يتماشى مع رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف تطوير وتحسين خدمات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية.

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تركيب عداد كهرباء شمال القاهرة للكهرباء
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