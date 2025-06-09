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شيخ الأزهر يُعزِّي هاتفيًا أسرة شهيد الشجاعة ويوجه بهذا الأمر

08:55 م الإثنين 09 يونيو 2025

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي ضحّى بحياته لإخراج سيارة محترقة ومحملة بالوقود من محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه لمنع امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة والتجمعات السكنية المحيطة بها.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة البطل، مؤكدًا أن والدهم «شهيد الوطن» ضرب أروع الأمثلة في التضحية، وقدّم درسًا عمليًّا في الشجاعة والفداء. وأشار فضيلته إلى أن هذه النماذج البطولية ينبغي أن تُخلَّد في ذاكرة الوطن.

وشدد شيخ الأزهر، على أن أبواب الأزهر الشريف مفتوحة لهم في كل وقت، موجهًا قيادات الأزهر بالتواصل مع الأسرة والعمل على تلبية احتياجاتهم في أقرب وقت.

وتضرّع شيخ الأزهر بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يرحم شهيد الوطن ويتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرته، ويرزقهم الصبر والسلوان.

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شهيد الشهامة خالد شوقي أسرة خالد شوقي سائق محطة الوقود شيخ الأزهر أحمد الطيب
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