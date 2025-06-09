موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في هذه المناطق.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

أوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، ستسجل القاهرة والوجه البحري عظمى 38 وصغرى 22 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية فستسجل عظمى 30 وصغرى 20 درجة مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس شمال الصعيد سيشهد درجات حرارة عظمى 38 وصغرى 22 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى عظمى 41 وصغرى 26 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

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