طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

القاهرة (أ ش ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تسود في الغد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما في البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 34 21

وادي النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 33 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 36 23

طنطا 33 20

دمياط 28 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 22

العريش 31 21

رفح 30 19

رأس سدر 38 21

نخل 38 14

كاترين 30 13

الطور 33 25

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 20

العلمين 29 19

مطروح 29 20

السلوم 32 21

سيوة 37 19

رأس غارب 38 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 37 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 33 23

الفيوم 37 23

بني سويف 37 22

المنيا 38 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 42 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 40 24

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