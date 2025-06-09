4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم

كتب- نشأت علي:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأحد، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة عليها.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة من القوائم التي تضم 13 مقعدًا، 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة من القوائم التي تضم 37 مقعدًا، عدد 7 نساء على الأقل.

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