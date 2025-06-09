ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة جديدة، في حين غادرت 4 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء حاليًا إلى 29 سفينة.

حركة صادرات البضائع العامة

سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 10,687 طنًا، تضمنت:

- 3,487 طن كلينكر

- 3,000 طن أسمنت

- 4,200 طن مولاس

حركة الواردات

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30,875 طنًا، شملت:

- 9,945 طن حديد

- 1,261 طن خشب زان

- 2,950 طن خردة

- 8,119 طن قمح

- 6,800 طن ذرة

- 1,800 طن زيت طعام

رصيد القمح

- صوامع القطاع العام: 81,000 طن

- مخازن القطاع الخاص: 17,090 طن

حركة السكك الحديدية والشاحنات

- غادر الميناء 3 قطارات محملة بـ 3,983 طنًا من القمح متجهة إلى صوامع شبرا.

- تم تسجيل 973 حركة شاحنات دخولًا وخروجًا من وإلى الميناء.

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