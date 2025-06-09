مصر للطيران تُسير 10 رحلات جوية لعودة الحجاج غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 10 رحلات جوية غدًا الثلاثاء، على خط سير "جدة - القاهرة"، وذلك ضمن خطة الشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الرحلات مخصصة لنقل حجاج وزارة الأوقاف، ووزارة السياحة، وحجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من محافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، والقليوبية، بالإضافة إلى حجاج الترانزيت، وحجاج الأفراد، والأجانب، ومن يؤدون فريضة الحج ضمن برامج العمل والإقامة.

وأكدت مصر للطيران، استمرار جهودها لتيسير رحلات العودة بكل انسيابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتأمين عودة الحجاج في سهولة ويسر، مع الالتزام بكافة المعايير التشغيلية والخدمية.

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