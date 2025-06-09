منظمة حقوقية تطالب بمعاقبة إسرائيل بعد اختطاف السفينة مادلين

كتب- محمد نصار:

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الإقليمية الفلسطينية مقابل سواحل قطاع غزة المحتل، واختطاف السفينة "مادلين" و12 من النشطاء الدوليين على متنها، فضلًا عن الاستيلاء على شحنة المساعدات الإنسانية الرمزية التي حملتها السفينة لنجدة سكان قطاع غزة الذين يكابدون الموت قتلًا وجوعًا في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وكانت أعلنت وزارة خارجية الاحتلال اعتراض السفينة التي ترفع الراية البريطانية والقبض على فريق النشطاء، بعد نحو ساعتين من انقطاع الاتصال مع السفينة، وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق عزمها اعتراض السفينة ومنع وصولها إلى سواحل غزة، وذلك فور وصول السفينة إلى المياه الإقليمية المصرية مقابل سواحل الإسكندرية، وقد ظلت السفينة تبحر في المياه المصرية ولم تخرج منها إلا بعد الوصول للمياه الإقليمية الفلسطينية مقابل سواحل القطاع المنكوب.

يذكر أن مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان قد أصدروا بيانًا مشتركًا يشدد على حق وصول المساعدات بكل الوسائل إلى القطاع، ويؤكد عدم جواز مساس سلطات الاحتلال بالسفينة في عرض المياه الدولية أو في المياه الإقليمية الفلسطينية.

وطالب المنظمة، بالضغط على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن النشطاء والسفينة، وضمان وصولهم إلى قطاع غزة وتسليم شحنة المساعدات إلى بعثات الأمم المتحدة في القطاع.

وتساند المنظمة دعوة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا ألبانيز، لحكومة بريطانيا بالتدخل بموجب رايتها المرفوعة على السفينة.

كما طالبت الحكومات الأوروبية بالوفاء بتعهداتها نحو ضمان احترام حقوق الإنسان بتجميد اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، وغيره من اتفاقات الشراكة الثنائية، وضمان الامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال.

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