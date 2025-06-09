طلب إحاطة بشأن تهالك شبكات الصرف الصحي بالبساتين ودار السلام

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن تدهور أوضاع شبكات الصرف الصحي في منطقتي البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، وما يصاحب ذلك من تكرار طفح مياه الصرف في عدد كبير من الشوارع، خاصة الشوارع الضيقة، مما يتسبب في أضرار بيئية وصحية خطيرة ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وأوضح "طنطاوي"، في طلبه، أن الشبكات في هذه المناطق تعاني من تهالك شديد، نتيجة غياب الصيانة الدورية وعدم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، وهو ما يؤدي إلى تراكم المياه وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، ويعرض الصحة العامة للخطر، بالإضافة إلى تعطيل الحركة المرورية وتدهور البنية التحتية للطرق.

وأشار النائب، إلى أن أهالي البساتين ودار السلام قدموا العديد من الشكاوى، لكن دون استجابة ملموسة من الجهات المختصة، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة لوضع خطة واضحة لتحديث شبكات الصرف وتوفير حلول جذرية ومستدامة لهذه الأزمة.

وطالب النائب خالد طنطاوي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية بمجلس النواب، مع استدعاء وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية للرد على الطلب وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة الإسراع في معالجة هذه المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

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