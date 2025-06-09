مركز الفلك ينشر حسابات رؤية الهلال للعام الهجري الجديد 1447 هـ

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، عن إضافة حسابات بدايات الأشهر الهجرية للعام القادم 1447 هـ (2025-2026م) إلى موقع المركز، في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتوثيق وتتبع رؤية الهلال وتحديد بدايات الشهور الهجرية بدقة علمية.

وأشار "عودة"، في بيان، إلى أن الموقع يحتوي على أرشيف فلكي يشمل كل شهر هجري منذ عام 1419 هـ (1998-1999م) وحتى عام 1447 هـ، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: اضغط هنا

ويتيح الموقع للمهتمين إمكانية الاطلاع على بيانات رؤية الهلال في يوم الاقتران واليوم الذي يليه، بالإضافة إلى رصد إمكانية رؤية هلال نهاية الشهر الذي يظهر فجراً في جهة الشرق.

أما بالنسبة للأشهر الماضية، فيتوفر على الموقع سجل دقيق للمعايير الفلكية ونتائج تحري الهلال من مختلف دول العالم، ضمن "المشروع الإسلامي لرصد الأهلة"، وهو برنامج دولي يشرف عليه مركز الفلك الدولي منذ تأسيسه عام 1998، ويضم شبكة من الراصدين في عشرات الدول.

وأوضح "عودة"، أن المشروع أصبح مرجعًا رسميًا لعدد من الدول الإسلامية في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، خاصة في أوروبا وأمريكا، نظرًا لدقة وتوثيق عمليات رصده التي تخضع للتحقيق والمراجعة قبل نشرها.

وأشار مدير مركز الفلك الدولي، إلى أن هذه البيانات تشكل قاعدة معرفية ضخمة للباحثين، وقد تم استخدامها في العديد من الدراسات لتطوير معايير رؤية الهلال، من بينها دراسة أجراها فريق بحثي من جامعتي أبو ظبي وزايد عام 2023، استخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع معيار دقيق لحساب إمكانية رؤية الهلال، ونُشر البحث تحت عنوان:

Predicting new crescent moon visibility applying machine learning algorithms.

وأكد أن المركز مستمر في دعمه للبحث العلمي وتوفير البيانات اللازمة لتعزيز دقة الحسابات الفلكية، بما يسهم في توحيد بدايات الأشهر الهجرية على أسس علمية رصينة.

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