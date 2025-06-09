إعلان

مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025

01:25 م الإثنين 09 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2025، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2025.

ووفق مصدر، فإن المتاحف والمواقع الأثرية تواصل العمل في مواعيدها الطبيعية خلال عيد الأضحى 2025:

ويرصد "مصراوي"، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2025، كالآتي:

- أهرامات الجيزة: من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- المتحف المصري بالتحرير: تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

- متحف الفن الإسلامي: تبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القبطي: يبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القومي للحضارة المصرية: في الأيام العادية يبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساءً، باستثناء يوم الجمعة توجد فترة مسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتاحف المواقع الأثرية عيد الأضحى 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة