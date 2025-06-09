مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2025، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2025.

ووفق مصدر، فإن المتاحف والمواقع الأثرية تواصل العمل في مواعيدها الطبيعية خلال عيد الأضحى 2025:

ويرصد "مصراوي"، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2025، كالآتي:

- أهرامات الجيزة: من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- المتحف المصري بالتحرير: تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

- متحف الفن الإسلامي: تبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القبطي: يبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القومي للحضارة المصرية: في الأيام العادية يبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساءً، باستثناء يوم الجمعة توجد فترة مسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.