كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية في الجامعات المصرية، بمشاركة 3250 طالبًا وطالبة، ضمن خطة تطوير الأنشطة الرياضية الجامعية للعام المالي 2024 – 2025، والتي تحظى بدعم رئاسي كبير في إطار استراتيجية "بناء الإنسان".

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الدوري أُقيم في 9 جامعات، هي: القاهرة، عين شمس، حلوان، طنطا، المنوفية، 6 أكتوبر، مصر الدولية، الجامعة الألمانية، والجامعات الأوروبية في مصر، وأسفرت نتائجه عن تتويج جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، تلتها جامعة حلوان ثانيًا، ثم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المركز الثالث.

وأضاف "عاشور"، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد "دورة الشهيد الرفاعي" رقم 52، التي تضم هذا العام 75 جامعة (حكومية، أهلية، خاصة، تكنولوجية)، حيث تم تنظيم 5 بطولات جماعية، و27 بطولة فردية في رياضات مختلفة مثل التايكوندو، السباحة، ألعاب القوى، الكونغ فو، الكاراتيه، الملاكمة، وغيرها، بمشاركة أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة تم اختيارهم من التصفيات الداخلية.

"100 يوم رياضة" ومبادرات نوعية في مختلف الجامعات

في السياق ذاته، أطلقت الوزارة مبادرة "100 يوم رياضة" تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة 41 جامعة، وتنظيم 512 فعالية في 8 أشهر، استقطبت أكثر من 103 ألف مشارك. كما تم تنظيم فعاليات رياضية كبرى شملت:

- مهرجان رياضي في جامعة طنطا بمشاركة 3500 طالب.

- مهرجان التجديف والكياك بجامعة أسوان بمشاركة 1000 طالب.

- فعاليات رياضية متنوعة في جامعات بنها، أسيوط، والمنيا بإجمالي يتجاوز 6500 طالب وطالبة.

- المؤتمر الأول لقادة الرياضة الجامعية بمشاركة 37 جامعة.

وأكد الدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أن المبادرة شملت كذلك بروتوكولات تعاون مع جامعات ومحافظات مختلفة، فضلًا عن إحياء دوري القطاعات بعد توقف 10 سنوات، بمشاركة 4563 طالبًا وطالبة من 38 جامعة.

مشاركة دولية لافتة ونتائج مشرفة

على الصعيد الدولي، أحرزت مصر نتائج متميزة في عدد من البطولات الجامعية:

- بطولة العالم للسباحة بالزعانف (كولومبيا): 11 ميدالية، منها ذهبيتان.

- بطولة الخماسي الحديث (ليتوانيا): 5 ميداليات، بينها 3 ذهبيات.

- بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (لاجوس): فوز الجامعة الأمريكية بـ48 ذهبية وتصدر الترتيب العام.

- دورة الألعاب الشاطئية (أغادير): ذهبية في الطائرة الشاطئية للطالبات وبرونزية في كرة القدم الشاطئية.

كما شاركت مصر في نهائيات كأس العالم للجامعات لكرة السلة (3×3) في الصين، عبر فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب المشاركة في بطولة العالم التاسعة للجامعات بإيطاليا.

برامج تدريبية وتنموية

أطلق الاتحاد الرياضي للجامعات عددًا من المبادرات النوعية منها:

- برنامج "سفراء الاتحاد الرياضي للجامعات" لتعزيز ثقافة الرياضة الجامعية.

- دورات تدريبية في التسويق الرياضي وتغذية الرياضيين بمشاركة 175 متدربًا.

- تنظيم "اليوم الإفريقي للجامعات" بمشاركة طلاب من 7 دول إفريقية.

- التحضير لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف في مصر – أبريل 2026.

استحقاقات مقبلة

يستعد الاتحاد للمشاركة في دورة ألعاب الجامعات العالمية بألمانيا – يوليو 2025 بمشاركة 5 رياضات، إضافة إلى تنظيم مؤتمر اللجان الرياضية لطلاب الاتحادات الطلابية في أغسطس المقبل، إلى جانب تنظيم 4 أفواج للأنشطة الصيفية بجامعة طنطا في بلطيم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025.

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