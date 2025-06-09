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الصحة: فحص 3.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

12:49 م الإثنين 09 يونيو 2025

وزارة الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "فحص المقبلين على الزواج"، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوهًا إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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وزارة الصحة مبادرة فحص المقبلين على الزواج الدكتور حسام عبد الغفار
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