وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3

كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مدينة نيس الفرنسية للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3، حيث تحضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ينعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشارك مع وزيرة البيئة، السفيرة هايدي سري، قنصل مصر العام بمارسيليا، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المؤتمر يركز على 3 أهداف رئيسية، وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والحفاظ على مصائد الأسماك، وتعزيز تحقيق الهدف العالمي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي "30X30"، ويناقش كذلك التحديات والفرص المرتبطة بالهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التلوث البلاستيكي سيكون من الموضوعات المهمة المطروحة على طاولة الدورة الحالية للمؤتمر، خاصة في ضوء عملية التفاوض لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، ليكون المؤتمر محطة مهمة في حشد رؤى الدول والاحتياجات تمهيدًا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في أغسطس 2025.

وتشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والفعاليات خلال المؤتمر، حيث ستدير الجلسة الأولى من الحدث رفيع المستوى للذكرى الخمسين لخطة عمل المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة بحضور وزراء البيئة والتنوع البيولوجي وممثلي منظمات الأمم المتحدة المعنية، ويهدف الحدث لجمع وزراء الدول لإعلان إجراءات وطنية طموحة لحماية المتوسط وتوحيد الجهود لمواجهة التحدي الثلاثي الذي تواجهه منطقة المتوسط وهو المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، وخاصة التلوث البلاستيكي.

كما تشارك وزيرة البيئة المصرية، خلال المؤتمر، في عدد من الفعاليات الخاصة بتوحيد الجهود لمواجهة التلوث البلاستيكي، ومنها الاجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، لدراسة سبل المضي قدمًا نحو الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في أغسطس 2025، مع التركيز على المواد الثالثة والسادسة والحادية عشر المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية، الإنتاج والاستهلاك المستدام والإنتاج، والتمويل، والحدث الخاص توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك، والذي يركز على تعقب مسار التلوث البلاستيكي ومواجهته وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية نحو متوسط أنظف وأصح.

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