بسبب "حشيش العيد".. تحذير من تزايد جلطات القلب الحادة بين الشباب

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حلمي عبد الرحمن، رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى الزيتون التخصصي، عن استقبال المستشفى 13 حالة طوارئ لجلطة حادة في القلب خلال ثلاثة أيام فقط من عيد الفطر، مشيرًا إلى أن "معظمهم من الشباب والعامل المشترك كان تعاطي الحشيش".

وأوضح عبد الرحمن عبر حسابه على فيسبوك، أن من بين الحالات شابًا لا يعاني من أي عوامل خطورة، بدأت حالته قبل أربعة أيام بصعوبة في التنفس، وتم نقله إلى مستشفى آخر حيث تلقى مدرات للبول، مما أدى إلى نقص في البوتاسيوم. وبعد أربعة أيام، هرب من المستشفى وتوجه إلى مستشفى الزيتون، حيث أظهرت الفحوصات بالموجات الصوتية وجود ارتشاح شديد في الغشاء التاموري تسبب في هبوط بالعلامات الحيوية وعدم استقرار بدرجة الوعي، وتم التدخل فورًا بإجراء بذل للغشاء التاموري، حيث سُحب حوالي 600 مل من السائل، مما أدى إلى تحسن حالة المريض.

وأضاف عبد الرحمن أن في أثناء الاستعداد لحالة أخرى، تم استقبال شاب يبلغ من العمر 28 عامًا مصابًا بجلطة في القلب، دون وجود أي عوامل خطر سوى تعاطي الحشيش، مشيرًا إلى أن الشرايين كانت "سيئة جدًا لا تتناسب مع سن المريض"، مع انخفاض واضح في كفاءة القلب.

وأشار أيضًا إلى حالة ثالثة لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، تم تحويله من مستشفى آخر بعد أن أظهرت الفحوصات الأولية رسم قلب وإنزيمات طبيعية، لكن مع أول رسم قلب بعد وصوله، تبين وجود جلطة حادة بالقلب مع ارتفاع واضح في التخطيط الكهربائي (ST elevation in aVR).

وعند إجراء القسطرة، لم تظهر ملامح الشريان الأمامي النازل الأيسر (LAD) بشكل واضح، حتى ظن الفريق الطبي في البداية أنه غير موجود، لكن بفضل جهود فريق القلب تم العثور عليه وتوسيعه وتركيب دعامة.

واختتم عبدالرحمن حديثه بالتنبيه إلى أن معظم هذه الحالات من الشباب الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، لكن يجمعهم عامل واحد فقط: الحشيش، مشددا على أن "الأمر يستحق الدراسة والحذر والتنبيه".

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد

خطوات وأوراق استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة.. تعرف عليها

قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر