كتب- محمد نصار:

أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن معدلات السياحة بمحافظة البحر الأحمر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح "هزاع"، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مدينة الغردقة استقبلت أعدادًا كبيرة من السياح القادمين من عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مشيدًا بجهود وزارة السياحة في تنشيط القطاع من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية والخارجية ساهمت في رفع نسب الإشغال الفندقي بالغردقة إلى مستويات قياسية، موضحًا أن بعض الفنادق سجلت إشغالًا بنسبة 100% خلال اليومين الماضيين.

كما أكد أن مصر تظل وجهة سياحية آمنة على كافة المستويات، لافتًا إلى تزايد الإقبال على فنادق مرسى علم، بالتزامن مع موسم العطلات الصيفية وعيد الأضحى.

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