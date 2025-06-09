ننشر أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة النقل، عن أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وجاءت المعلومات على النحو التالي:

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م)، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ الف حاوية.

4. تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC، وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

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