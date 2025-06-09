كتب - محمد سامي

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيًا، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الوزارة.

وينشر مصراوي التفاصيل الكاملة، ضمن الخدمات التي يقدمها لقرائه، لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم التمويني.

خطوات استخراج البطاقة التموينية الجديدة:

يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بتحرير نموذج استخراج بطاقة جديدة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

يجب أن ينطبق قرار الاستحقاق على الشخص المتقدم بالطلب.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات ميلاد رقم قومي لباقي المستفيدين.

مستند يثبت استحقاق صاحب الطلب للحصول على بطاقة تموينية، وفقًا للقرار الوزاري المذكور.

خطوات إصدار البطاقة بعد التقديم:

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة حالية للمواطن أو لأحد أفراد

الأسرة لتجنب التكرار.

بعد الاعتماد، يتم إرسال النموذج إلى مركز الخدمة من خلال "سركي تسليمات".

مركز الخدمة يُدخل البيانات على النظام، ثم تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم

السري خلال أسبوعين.

تُرسل البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين، مرفقًا بها تقرير مفصل يشمل:

اسم صاحب البطاقة

الرقم القومي

عدد المستفيدين

تاريخ الاستلام

اسم البدال التمويني

استلام البطاقة:

يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة الذكية بعد مراجعة البيانات.

بعدها، يذهب إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري، بعد تقديم بطاقة الرقم القومي والبطاقة الذكية.

يمكن للمواطن بدء صرف المقررات التموينية بالبطاقة الجديدة بدءًا من الشهر التالي للاستلام.

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