إلغاء حفل لؤي بالإسكندرية لظروف قهرية.. تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

أُلغي حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالإسكندرية، مساء اليوم، قبل بدئه بنصف ساعة؛ بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، مما أثر سلبًا على شبكة كهرباء مسرح محمد عبد الوهاب.

وقال بيان الفنون الشعبية: بالرغم من محاولات الفنيين بذل كافة الجهود لإنقاذ الحفل، إلا أن المشكلة لم تُحَلّ، مما اضطر الإدارة إلى إلغاء الحفل لظروف خارجة عن إرادتهم. وقد تم استرداد التذاكر من الجمهور الحاضر.

وأكد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن البيت الفني ملتزم بالعقد المبرم مع المطرب لؤي، وسيُعلن عن الموعد الجديد للحفل خلال هذا الأسبوع، حتى لو تطلب الأمر نقله إلى مسرح البالون بالقاهرة في حال عدم إصلاح الأعطال بسرعة.

من جهة أخرى، اتخذ فنيو البيت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أجهزة الصوت والإضاءة، وكذلك الشاشات المؤجرة، من أي تلفيات بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسقوط فيوز المسرح.

وأكد عبد المنعم أن شركة كهرباء الإسكندرية تعاونت مع المسرح وقامت بإصلاح الفيوز، لكنه تعطّل مرة أخرى بعد أقل من عشر دقائق، وتم إعادة قيمة التذاكر للجمهور.



اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز



