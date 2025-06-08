وظائف جديدة بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه.. التخصصات والشروط

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال التطوير والتجارة بمرتبات شهرية تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة العمل، إن فرص العمل المتاحة، هي:

- 20 مدير كافيه - بمرتب 15000 جنيه - خبرة 5 سنوات.

- 10 مساعد مدير - بمرتب 10200 جنيه - خبرة 4 سنوات.

- 15 مشرف وردية - بمرتب 8900 جنيه - خبرة سنتين.

- 30 مضيف - من الجنسين - بمرتب 7600 جنيه.

- 40 باريستا - من الجنسين - بمرتب 7600 جنيه.

• الشروط :

- مؤهل عالى - فوق المتوسط – متوسط

- السن 21 : 40 سنة

- مواقع العمل بفروع : المعادى - مصر الجديدة - التجمع - مدينتي - زايد - وسط البلد.

ولفتت إلى أن رقم المدير المسئول هو: 226380997-01000027496.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يونيو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.

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