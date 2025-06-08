ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من الأحد 8 يونيو وحتى الجمعة 13 يونيو في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة يوم الأحد الموافق 8 يونيو على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القناة.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط رياح من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو، وحتي يوم الجمعة 13 يونيو، على أغلب الأنحاء في فترات متقطعة.

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