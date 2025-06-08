طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2025

كتب - محمد صلاح

بدأ مشتركوا فروع وإدارات وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات البحث في الآليات والوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2025 من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2025

وكشفت الشركة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الإجراءات المتاحة لعملاء شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، لسداد فاتورة الكهرباء عن استهلاك شهر يونيو 2025.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2025

وحددت الشركة عبر المنشور، عددا من الآليات التي تمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهريونيو 2025، كالتالي:

السداد الإلكتروني:-

وذلك من خلال استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام– دفع فواتير».

نقاط التحصيل:-

من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن– ضامن– البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

استخدام تطبيقات للموبايل:-

يمكن لمشتركي الكهرباء استخدام تطبيقات للموبايل بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي «إبلاغ القراءة– استعلام فاتورة– سداد فاتورة».

المحفظة البنكية:-

يمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

المحافظ الخاصة:-

يمكن الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.

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