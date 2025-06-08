كتب-محمد شاكر:

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، فعاليات متعددة ومتنوعة فى ختام موسمها الثقافى والفنى (٢٠٢٤-٢٠٢٥) فى شهر يونيو، وذلك عقب عيد الأضحى المبارك على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير تحتفل فرقة الرقص الوطنى الروسى "كوستروما" بالعيد الوطنى بالتعاون مع السفارة الروسية وتقدم عروضاً ساحرة ومبهرة تعبر عن تاريخ وتراث روسيا العريق ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلين يحمل أحدهما عنوان عبق أمريكى ويقوده المايسترو نادر عباسي ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز إلى جانب حفلات منوعة لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر التى تتغنى بمجموعة من تترات الدراما المصرية.

ثم يأتى حفل جالا بعنوان أسطورة الباليه ويشمل مختارات من أعمال الفنان الراحل الدكتور عبد المنعم كامل تخليداً لذكراه تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج أرمينيا كامل والموسيقى تضم نخبة من المؤلفات العربية والغربية، إلى جانب حفلين للموسيقار عمر خيرت كما يحتضن المسرح الكبير احتفالية كبرى بمناسبة السنة الهجرية الجديدة بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

كما يقام حفل خاص لصندوق تأمين العاملين بدار الأوبرا يُحييه الفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقي الشهير عمرو سليم، ويقوده المايسترو أحمد عامر، إضافة إلى حفل لفصول الباليه بمركز تنمية المواهب.

وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى بعنوان "ليلة فى حب مصر" تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ويشارك بها نخبة من نجوم الأوبرا.

ويحتضن المسرح الصغير عروض الباليه الوطنى الصينى، جولة مع الهارب للفنانة منى واصف، رباعى الجاز الإيطالى ادامونتلانيكو ثم بالانس جروب ويقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة أغانى وأشعار ألمانية تحت إشراف الدكتورة منى رفلة.

كما تتواصل الأنشطة الفكرية والثقافية عبر الأمسية الشعرية للشاعر الكبير عصام خليفة وإحتفالا بثورة ٣٠ يونيو تقدم فرقة أعز الناس فقرات فنية وطنية منوعه كما يعرض فيلم جديد خلال نادي سينما الأوبرا.

وعلى المسرح المكشوف تقدم عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً يضم العديد من المعزوفات الشهيرة إلى جانب حفل لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتور راجى المقدم.

ويستضيف مسرح الجمهورية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ويضم باقة من أجمل أعمال الموسيقار كمال الطويل ثم ثلاث ليالى لعرض

" فريدا" تصميم وإخراج سالى أحمد الذى تقدمه فرقة الرقص المسرحى الحديث ويدور فى قالب إنسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو ، كما يقدم مركز تنمية المواهب إحتفالية خاصة بثورة ٣٠ يونيو.

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً يأتى ضمن سلسلة وهابيات للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وتقدم فرقة الإنشاد الدينى حفلين أحدهما إعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر والٱخر قيادة المايسترو عمر فرحات، إضافة إلى حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى يضم منوعات من الزمن الجميل.

أما برنامج مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يضم حفلات لكل من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيتضمن باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى، ويقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلان أحدهما بقيادة المايسترو شريف محى الدين ويضم أعمال عظيمة للوتريات والٱخر بمناسبة عيد الموسيقى ومشاركة سويت ساوند باند قيادة المايسترو منير نصر الدين.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور يقام حفل موسيقى عربية يضم منوعات غنائية.

كما تستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض للفنانة أمانى فريد والفنانة نهى محفوظ بالإضافة إلى معرضاً فنياً لجمعية المحافظة على التراث.

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