ثقافة الإسماعيلية تحتفل بعيد الأضحى بلقاءات تثقيفية وورش للأطفال

كتب- محمد شاكر:

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعيد الأضحى المبارك.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت محاضرة ببيت ثقافة الضبعية بعنوان "القيم التربوية المستفادة من قصة الفداء"، أوضح خلالها الشيخ محمد صلاح، إمام وخطيب بوزارة الاوقاف، إلى الدورس المستفادة من قصة ذبح سيدنا إسماعيل، مشيرا إلى أهمية غرس السلوكيات الإيجابية، وتعديل السلوك الطفل منذ الصغر وتربيته على طاعة الأوامر والصبر أمام المحن.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، مع ورشة حكي بمكتبة أبو صوير الثقافية، ناقش خلالها

الشيخ وليد العنتبلي، من وزارة الأوقاف، مناسك الحج، كما عرّف الأطفال بقصة بناء الكعبة المشرفة.

فيما نفذت مكتبة علي الراعي بالريّاح ورشة تصميم لوحات فنية، بألوان متنوعة، تدريب عبد القادر عبد العزيز مدير المكتبة.

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