يبدأ غدا.. برنامج احتفال "القومي للطفل" بعيد الأضحى المبارك
كتب- محمد شاكر:
يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.
حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض والورش الفنية المتنوعة منها:
برنامج الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
-يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو:
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض "الأراجوز".
-عرض "المهرج".
-يوم الأربعاء الموافق ١١ يونيو:
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض عرائس "الماريونت".
-عرض فريق "بنات وبس" الاستعراضي.
-يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو:
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض المهرج.
-عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم.
-يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو:
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض "الأراجوز".
-عرض عرائس "الماريونت".
ثانيا: برنامج الاحتفالات بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم:
-يوم الاثنين الموافق ١٦ يونيو:
-نادى السينما.
-نشاط رياضي.
-عرض "مسرح عرائس".
-عرض "عرائس ماريونيت".
-ورش فنية متنوعة.
-يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو:
-حفل توقيع كتاب.
-نشاط رياضي.
-عرض "مسرح عرائس".
-عرض "عرائس ماريونيت".
-ورش فنية متنوعة.
علما بأن جميع الأنشطة المقدمة مجانية.
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