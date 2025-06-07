كتبت- نور العمروسي:

أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة الذي لا يعود بالنفع عليها فقط، بل يمتد أثره إلى أسرتها والمجتمع ككل.

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتورة شيرين بدر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أرتوداي"، وإيمان جاويش، المدير العام للشركة، وشيماء قطب، مديرة المشروعات بالشركة، حسبما أفاد بيان للمجلس، لبحث سبل التعاون بين المجلس والشركة في إطار دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وثقافيًا.

واستعرضت المستشارة أمل عمار دور المجلس في هذا الملف من خلال جهود مركز تنمية مهارات المرأة، والعديد من البرامج والمشروعات، ومن أهمها مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة" ضمن برنامج الشمول المالى، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، واللذان يهدفان إلى تعزيز قدرات النساء الاقتصادية وتوفير بدائل آمنة ومُستدامة لهن ولأسرهن.

وأوضحت أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمكنه أن يحمي الأسر من أضرار الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر وغيرها من الظواهر السلبية، مؤكدة أهمية التعليم وتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة التي تعيق المرأة عن تحقيق ذاتها، مشددة على ضرورة تضافر جميع الجهود من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا الإطار.

وتطرقت المستشارة أمل عمار، إلى الدور المهم الذي يلعبه الفن في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الفن يُعد وسيلة فعالة لمناقشة مختلف القضايا، وخاصة قضايا المرأة، باعتباره لغة التواصل الموحدة بين الشعوب والثقافات المختلفة، وهو ما يجعله أداة قوية للتغيير المجتمعي والتأثير الإيجابي.

ومن جانبها .. أكدت الدكتورة شيرين بدر، أن الفن هو لغة عالمية قادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، مشيرة إلى جهود شركة "أرتوداي" في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال دعم وتسويق أعمال الفنانات المصريات والعربيات، وتحويل هوايتهن الفنية إلى مصدر دخل مستدام.

كما استعرضت خلال اللقاء عددًا من المعارض الفنية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع شركاء دوليين في عدد من دول العالم، والتي أتاحت الفرصة للعديد من الفنانات لعرض أعمالهن على منصات عالمية.

وقدمت نماذج وتجارب ناجحة لسيدات استطعن تحويل فنونهن إلى علامات تجارية دولية، ما ساهم فى تحقيق استقلال اقتصادي لهن، وأثبت أن الاستثمار فى الإبداع والفن يمثل مسارًا واعدًا للتمكين الحقيقى للمرأة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، ووضع خطة عمل مشتركة تستهدف دعم السيدات المبدعات وتوفير منصات لعرض وتسويق أعمالهن، مما يعزز من فرص تمكينهن اقتصاديًا وثقافيًا، ويسهم فى دعم رؤية الدولة نحو تمكين المرأة فى مختلف المجالات.





