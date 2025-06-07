كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، لقاء تعريفيا بمبادرة "معا بالوعي نحميها" بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وذلك بمشاركة عدد من الواعظات من وزارة الأوقاف والمكرسات وخادمات الكنائس من كنائس القاهرة المختلفة.

وتحدثت نشوى الحوفي عضوة المجلس، خلال اللقاء، عن الأوضاع العالمية الراهنة وما تشهده من اضطرابات، مؤكدة أهمية رفع وعي المواطنين بهذه القضايا، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار المجتمعات. وأشارت إلى أن الواعظات والمكرسات وخادمات الكنائس يقمن بدور بالغ الأهمية في نقل الصورة الحقيقية لما تبذله الدولة من جهود في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الأجيال الجديدة بالمعرفة والوعي اللازمين لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وخلق أجيال قادرة على دعم وطنها ومساندة مشروعاته الكبرى.

من جانبها، أكدت إيزيس محمود، منسقة المبادرة وخبيرة تنمية المرأة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "معاً بالوعي نحميها" التي أطلقها المجلس ، وتهدف إلى رفع وعي الفئات المستهدفة بقضايا الوطن، مشيرة إلى أن المبادرة تنفذ على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع لتوعيتهم وتحصينهم بالمعرفة.

وفي سياق متصل، استعرضت باربارة سليمان، المدير التنفيذي لمكتب المشروعات بالكاتدرائية أوجه التعاون القائم بين الكاتدرائية والمجلس القومي للمرأة، خاصة في مجال الأنشطة التوعوية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التعاون للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك من خلال تنظيم حملات التوعية، وحملات طرق الأبواب، والدورات التدريبية المختلفة التي تسهم في تعزيز مهارات الواعظات والمكرسات وخادمات الكنائس، وتدعم جهودهن المشتركة في نشر الوعي المجتمعي.

وتناولت دينا سمير، خبيرة التنمية البشرية، خلال كلمتها، المهارات الأساسية التي يجب أن تتحلى بها المشاركات أثناء تواصلهن مع الجمهور المستهدف، مؤكدة أهمية امتلاك أدوات التأثير الفعال من خلال تناول مواضيع متنوعة تتصل بقضايا الوطن وأمنه القومي، بما يسهم في بناء حوار إيجابي مع المجتمع وتعزيز روح الانتماء والمسئولية لدى المواطنين.