لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين وموظفي القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 وعدد أيامها.

في هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بمنح إجازة مدفوعة الأجر لكافة الموظفين والعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، والإدارات المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك خلال نفس الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2025، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع العام

وفق القرار، فإن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع العام سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 9 يونيو 2025.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص

في سياق متصل، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 للعاملين في القطاع الخاص.

وأعلن محمد جبران، أن الفترة من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو 2025، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير أن منح الإجازة للعاملين، وكذلك التشغيل خلال هذه الفترة، يكون وفقًا لحاجة العمل وظروفه، وطبقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في التمتع بالإجازات الرسمية ذات الطابع القومي والاجتماعي.

ووفق قرار وزير العمل، فإن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 9 يونيو 2025.

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