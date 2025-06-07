توافد جماهيري كبير على مواقع "سينما الشعب" في المحافظات.. (صور)

كتب- محمد شاكر:

شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إقبالا جماهيريا غفيرا في أول يومين من عيد الأضحى المبارك على عروض أفلام "سينما الشعب"، والمقدمة بأسعار مخفضة في 20 موقعا في 16 محافظة.

وتزايد إقبال الجمهور بشكل ملحوظ على مدار اليومين، وذلك في العديد من المواقع ومنها: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الإسماعيلية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، مسرح 23 يوليو بالمحلة، المركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى سينما قصر ثقافة نجع حمادي، والتي افتتحت أول أمس الخميس.

وتعرض هيئة قصور الثقافة فيلمي "المشروع X" و"ريستارت"، ضمن مشروع "سينما الشعب"، في 20 قصرا ومركز ثقافة، بسعر موحد للتذكرة "40 جنيها".

وينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لسينما الشعب الفنان تامر عبد المنعم.

ويعرض فيلم "المشروع X" في 9 مواقع هي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، سينما السادات بالمنوفية، وسينما قصر ثقافة نجع حمادي بقنا.

الفيلم الثاني "ريستارت"، ويعرض في 11 موقعا، تشمل: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

وتقام حفلات العروض السينمائية بجميع المواقع المشار إليها طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا متنوعا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات، يشمل حفلات للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية تقدم مجانا للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وثقافية، وفعاليات للأطفال، وذلك ضمن المشروع الثقافي الموجه للمناطق الجديدة الآمنة، في أحياء: "الأسمرات، أهالينا، الخيالة، المحروسة، حدائق أكتوبر، ومعا".

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