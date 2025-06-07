إعلان

"السيسي" يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء باكستان لتهنئته بعيد الأضحى

10:10 م السبت 07 يونيو 2025

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره للتهنئة، متمنياً لباكستان حكومة وشعباً دوام الاستقرار والرخاء، ومؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

اقرأ أيضاً:

رئيس بعثة الحج: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدًا

"الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عيد الأضحى عيد الأضحى 2025 باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان