"الأوقاف" تنظم احتفالية دينية بمسجد "العلي العظيم" بحضور وزير الأوقاف

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة الأوقاف لإقامة أمسية دينية وروحانية غدًا الأحد في مسجد "العلي العظيم" بمنطقة ألماظة في القاهرة، وذلك عقب صلاة العشاء.

وتشمل الاحتفالية فقرات من المدائح والابتهالات الدينية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من كبار الضيوف.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة المستمرة لعمارة بيوت الله تعالى وإحياء الأجواء الروحانية التي تعزز الإيمان والسكينة في نفوس رواد المسجد ومرتاديه، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويشمل برنامج الاحتفالية تلاوة للقرآن الكريم وكلمات طيبة والابتهالات الصافية، التي ترسخ معاني الإنسانية والرقي وذكر الله تعالى، في ظل أجواء البهجة والفرح التي تناسب أيام عيد الأضحى المبارك

وقد وجهت وزارة الأوقاف الدعوة المفتوحة لجميع الراغبين في حضور هذه الأمسية الدينية التي تهدف إلى تعزيز الروحانية في أيام العيد المبارك.

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