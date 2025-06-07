الأرصاد تحذر: طقس حار ورياح وأتربة في ثالث أيام عيد الأضحى 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد ثالث أيام عيد الأضحى 8 يونيو 2025، وكذلك عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن الطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمي غداً الأحد

- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية.

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