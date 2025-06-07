مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بإقليم جنوب الصعيد الثلاثاء

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، 12 عرضا مسرحيا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بدءا من الثلاثاء 10 يونيو، في إطار عروض الموسم المسرحي الحالي، والمقدمة بالمجان للجمهور.

تنفذ العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقدم على مسرح قصر ثقافة قنا حتى منتصف الشهر، بواقع عرضين يوميا، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

وتنطلق الفعاليات مع عرض "أيام إخناتون" لفرقة الطود المسرحية، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج أشرف النوبي، وتدور أحداثه في إطار درامي يجمع بين التراث والمعاصرة، حول الصراع الديني والسياسي الذي شهدته مصر في عهد إخناتون.

كما يشهد اليوم نفسه عرضا بعنوان "شلباية" لفرقة نجع حمادي، تأليف بكرى عبد الحميد، وإخراج محمد موسى.

وفي يوم الأربعاء 11 يونيو، تقدم فرقة كوم أمبو العرض المسرحي "رصد خان"، تأليف محمد علي، وإخراج إيهاب زكريا، وتدور أحداثه في إطار فانتازي، حول رحلة بحث الجد "ابن غانم" عن كنز قارون وما يعقبها من خسائر.

يعقب ذلك عرض "القطة العامية" لفرقة مكتبة الطفل والشباب بالمعنى، تأليف سامح عثمان، وإخراج هاني فهمي، ويناقش العديد من المشكلات المجتمعية بشكل عبثي.

وفي يوم الخميس 12 يونيو، يستقبل المسرح عرض "بير السقايا"، لفرقة قوص المسرحية تأليف حسام عبد العزيز، وإخراج محمود النجار، ويناقش قضية الصراع القائم نتيجة العادات القبلية، يليه عرض "أسطورة الغريب" لفرقة قصر ثقافة حوض الرمال، تأليف محمد إبراهيم، وإخراج أحمد الجمل، ويعتبر مرآة تعكس التناقضات الإنسانية في المجتمعات التي تتشبث بالخرافة، وذلك من خلال قصة الغريب الذي يعود إلى بلدته بعد غياب طويل، ما يثير الذعر والتساؤلات بين السكان.

وتتواصل العروض المنفذة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، يوم الجمعة 13 يونيو مع عرضين مسرحيين الأول بعنوان "نوباتيا" لفرقة قومية أسوان، تأليف أحمد عبد الناصر، وإخراج أحمد الغول، ويقدم معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية معاصرة من خلال رؤية إبداعية جديدة مستلهمة من الحضارة المصرية القديمة دون أن تغفل عن تفاصيل الواقع ومفارقاته.

أما العرض الثاني لفرقة فرشوط المسرحية، ويحمل عنوان "أطفال المتاريس"، تأليف سعيد حجاج، وإخراج أحمد الدالي، ويناقش أيضا عدد من القضايا الإنسانية.

وفي يوم السبت 14 يونيو، تقدم فرقة قومية الأقصر العرض المسرحي "صورة كوكب" تأليف فريدريش دورينمات، وإخراج كرم نبيه، وتدور أحداثه حول ما يتعرض إليه كوكب الأرض من كوارث نتيجة سلوكيات البشر، فيما تقدم فرقة الطارف عرض "الطينة"، تأليف كريم الشاوري، وإخراج جاسر حسين.

وتختتم العروض يوم الأحد 15 يونيو، مع عرضين مسرحيين الأول بعنوان "غنوة الليل والسكين"، لفرقة سفاجا، تأليف متولي حامد وإخراج محمد محمد ربيع ، ويناقش عدد من قضايا المرأة وخاصة في محافظات الصعيد، أما العرض الأخير بعنوان "المدسوس"، لفرقة الغردقة المسرحية، تأليف يس الضوي، وإخراج شاذلي صالح، وتدور أحداثه في إطار درامي حول صراع القبائل في عرب البادية ضد الاحتلال.

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