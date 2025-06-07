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رئيس بعثة الحج: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدًا

04:44 م السبت 07 يونيو 2025

رمي الجمرات

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(أ ش أ):

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة غدًا الأحد، وذلك بعد انتهائهم من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق.

وأوضح رئيس البعثة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعضاء غرفة عمليات بعثة القرعة، انتهوا من تجهيز كشوف الحجاج المتعجلين، تمهيدًا لبدء تفويجهم من مخيماتهم في منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنه سيتم تفويج الحجيج على دفعات على مدار اليوم.

وقال إنه سيتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين من مخيماتهم في مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارا من ثالث أيام التشريق، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم تفويجهم على دفعات على مدار اليوم.

ولفت إلى أنه سيتم تفويج الحجاج المتعجلين، وغير المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، بواسطة حافلات حديثة مكيفة، ومزودة بدورات مياه.

وأكد أن غرفة عمليات بعثة القرعة تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة عملية تفويج الحجاج وضمان سيرها وفقا للخطط الموضوعة.

وفي السياق ذاته، يواصل ضيوف الرحمن بمشعر منى التوافد على جسر الجمرات لرمي الجمرات؛ حيث يبدأون بالصغرى، ثم الوسطى، وانتهاء بالكبرى في أول أيام التشريق، وسط تواجد مكثف من جانب السلطات السعودية، التي حرصت على تقديم كافة التسهيلات من أجل راحة الحجيج.

هذا المحتوى من

Asha

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بعثة الحج مشعر منى مكة المكرمة رمي الجمرات أيام التشريق
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